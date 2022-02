Un couple de septuagénaires meurt noyé dans sa voiture à Bricqueville-sur-Mer

Le drame à Bricqueville-sur-Mer, au nord Granville. Les sapeurs-pompiers de la Manche ont reçu l'appel un couple de septuagénaires en détresse ce dimanche 20 février, peu avant 22 heures. Leur voiture venait d'être emportée par les flots à Bricqueville-sur-Mer sur la Départemental 375, une route submersible. Bloqués à bord, les deux occupants sont restés au téléphone plusieurs minutes avec les secours. Pendant ce temps là, leur sauvetage s'est organisé à proximité, mais la ligne a finit par couper.

Les corps du couple sans vie retrouvés

Difficilement localisable en raison de la nuit et de la pleine mer, le véhicule fut finalement repérer par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile vers 23h15. L'homme de 74 ans et sa femme de 70 ans ont été retrouvés sans vie dans leur voiture. Envoyés avec un canot de sauvetage sur zone, les plongeurs ont ramené a terre les corps du couple. Le médecin du Service mobile d'urgence et de réanimation (SMUR) n'a pu que constater leur décès.

D'importants moyens de secours ont été mobilisés pendant plus de 2 heures à Bricqueville-sur-Mer autour d'un poste de commandement. Il y avait notamment 32 sapeurs-pompiers (des casernes de Bréhal, Granville, Avranches, Cherbourg, Coutances) et des plongeurs, épaulés par l'hélicoptère Dragon 50 de la Sécurité civile, des bénévoles de la SNSM de la Manche, ainsi qu'une équipe médicale du SMUR.