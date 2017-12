Agde, France

Bernard âgé de 79 ans et son épouse Bernadette, 70 ans, ont été violemment agressés à leur domicile à Agde par un cambrioleur dans la nuit de dimanche à lundi. L' homme cagoulé n'a pas hésité à frapper le couple avant de prendre la fuite sans rien emporter lorsque l'alarme s'est déclenchée.

Il était un peu plus de minuit lorsqu'un homme fracture la véranda et force une porte pour s'introduire chez ce couple qui vit dans un quartier résidentiel très calme où il y a beaucoup de résidences secondaires mais où plusieurs familles vivent à l'année. Bernard et Bernadette y sont installés depuis quinze ans.

Entendant du bruit, le mari descend dans le noir et reçoit des coups de tournevis au thorax et à la main qui nécessiteront des points de suture.

Le voleur se précipite ensuite à l'étage où il frappe violemment l'épouse. Il finit par s'enfuir lorsque Bernard a le réflexe de déclencher l'alarme de la maison. Bernadette raconte ces quelques minutes d'horreur.

"Il m'a attrapée, il m'a jetée par terre et il m'a donné des coups au visage... C'est affreux !"

"On dormait tranquille, j'entends un bruit, je me suis dit c'est pas grave, c'est le sapin, des fois les boules tombent. Mais le bruit a augmenté. J'ai réveillé mon mari qui est descendu dans le noir et là il a reçu un choc au thorax. Il a crié et allumé la lumière et pendant ce temps là, le bonhomme cagoulé tout en noir est monté. Moi je m’apprêtais à descendre, mais il m'a coincée à l'étage et il m'a jetée par terre et m'a donné des coups au visage. Je criais, je criais. Ce qui m'a sauvée, c'est que mon mari a déclenché l'alarme, alors il a paniqué et il est parti."

Bernadette n'est pas prête d'oublier l'agression Copier

En plus des contusions et des plaies, Bernadette est, tout comme son mari, traumatisée.

"Je ne peux pas comprendre qu'un individu s'attaque à une personne de 70 ans. C'est terrible."

"Ce qui est terrible, c'est d'être prise ainsi en otage, en fait. Mon mari a été blessé, je ne peux pas comprendre qu'un individu s'en prenne à une personne de 70 ans. Si on n'avait pas réagi, cela aurait pu aller beaucoup plus loin. Nous sommes traumatisés, il faut le vivre pour savoir. On ne peut pas se défendre face à un homme qui fait au moins 1,90 m, avec des mains qui vous serrent la gorge, qui vous frappent. Si j'avais 80 ou 90 ans, je serais peut-être restée sur le carreau. J'ai de la chance, je n'ai pas de fracture, mais il a cherché à m'arracher mon alliance. Mon mari a été blessé, il a été touché au thorax et il a des points de suture au doigt."

En plus des bleus et des bosses , Bernadette est traumatisée Copier

La police d'Agde est chargée de l'enquête.