Un couple de squatteurs passe la nuit dans un appartement déjà occupé à Toulouse

C'est une affaire peu banale qui s'est déroulée dans la nuit de dimanche au lundi 22 mars avenue de Lespinet à Toulouse et qui prend aussi un autre écho après l'affaire Roland à Toulouse. Deux individus en couple, un homme et une femme, ont été interpellés par les policiers, alors qu'ils squattaient un appartement au rez-de-chaussée. Ce qui rend l'affaire encore plus cocasse, c'est que le locataire de l'appartement était à l'intérieur au moment des faits !

Après avoir entendu des bruits suspects en pleine nuit et ayant plutôt peur d'un cambriolage, il appelle les policiers vers 3h du matin. Une fois sur place, les forces de l'ordre découvrent le couple endormi dans un lit de l'appartement, dans une autre chambre. Le volant roulant d'une des fenêtres ayant été forcé, les deux individus n'ont pas eu de mal à entrer dans la résidence. D'autant plus qu'un des squatteurs connaissait bien les lieux puisque sa mère était l'une des anciennes locataires de l'appartement !

Immédiatement interpellés, les deux squatteurs ont été entendus dans la journée de lundi. Le locataire de l'appartement a de son côté déposé plainte pour violation de domicile.