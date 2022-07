Un couple de touristes belges se blesse dans un accident de quad en Dordogne

Les vacances sont gâchées pour un couple de touristes venus de Belgique pour passer leurs congés en Périgord. Mardi 26 juillet, en début d'après-midi, cet homme et cette femme de 54 ans sont tous les deux sur un quad, sur un chemin proche de la départementale 62 à Saint-Amand-de-Coly, classé comme l'un des plus beaux villages de France.

Le quad dévale la pente et se renverse

Ils empruntent un chemin trop étroit, et perdent le contrôle de leur quad qui dévale la pente et se renverse trois mètres plus bas. Les deux quinquagénaires souffrent de douleurs aux épaules, aux côtes, aux poignets et genoux. Heureusement, ils étaient bien équipés avec des casques et des gants.

Les gendarmes les ont quand même fait souffler dans le ballon, ils n'avaient ni bu ni consommé de drogue. Les pompiers les ont emmenés à l'hôpital de Brive, pour faire des examens et s'assurer que tout allait bien.