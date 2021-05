Un couple de toxicomanes jugé par la cour d'assises de l'Isère pour la mort de leur bébé d'un mois, en 2018

Depuis mardi, un couple de toxicomanes comparait devant les assises de l'Isère pour la mort de leur enfant d'un mois, Mehdi, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2018 à Moirans. Le nourrisson a succombé à une double fracture du crâne, mais on ne sait pas dans quelles conditions. Verdict attendu vendredi

Que s'est-il passé dans cet appartement sale et en désordre de Moirans, dans la nuit du 7 au 8 septembre 2018 ?

Dans la matinée du 8, les pompiers reçoivent l'appel d'une femme en pleurs, disant que son bébé ne respire plus. La cour d'assises de l'Isère a écouté cet enregistrement, mercredi dernier, dans un silence pesant.

Depuis mardi 18 mai, elle juge un couple de toxicomanes, qui comparait pour violences ayant entrainé la mort sans intention de la donner sur mineur de 15 ans.

Infanticide sur fond de drogue et de marginalité

Mehdi avait 1 mois quand il a rendu son dernier soupir, dans sa nacelle, toute tâchée, près du matelas où ses parents dormaient à même le sol, abrutis par les drogues.

L'autopsie a révélé qu'il a succombé à une double fracture du crâne. Il présentait une fracture plus ancienne du tibia, en cours de consolidation.

Une mère, ex-SDF, violée et droguée

La mère, Pamela Février, 27 ans, petite, ronde, ses cheveux noirs retenus en queue de cheval, s'exprime d'une voix trainante. Sa vie n'a été que chaos. Une enfance passée dans un milieu familial violent. Son père meurt quand elle a 12 ans. Sa mère se suicidera, quelques années plus tard. Elle est placée en famille d'accueil, se drogue à 13 ans. Elle se retrouve à la rue à sa majorité, est victime de plusieurs viols. En 2014, elle rencontre, dans le parc Paul Mistral à Grenoble, où elle vit, Belkhacem Abdelouahed, toxicomane comme elle.

Maitre Gallo et Maitre de Petiville défendent la mère © Radio France - Véronique Pueyo

Un père, délinquant et toxicomane

Lui vient d'une famille structurée, dans laquelle il n'a manqué de rien, selon un de ses frères. Seulement, il tourne mal à l'adolescence. A 21 ans, il est condamné à 2 ans de prison pour homicide involontaire. Ivre au volant, il avait eu un accident et son meilleur ami y avait laissé la vie.

Quand ils se mettent en couple, c'est pour vivre une existence d'errance, dans la rue et dans la drogue. Puis Pamela tombe enceinte et ils trouvent un toit. Mais l'arrivée de Mehdi dans leur vie ne va rien changer à leurs addictions. Alcool, cannabis, cocaïne, Subutex, pour se sevrer de l'héroïne, c'est leur quotidien.

"Je n'ai jamais fait de cure de désintoxication" avoue Pamela. "Je ne savais pas comment faire. "Elle a décroché en prison, mais est toujours sous Subutex. "Mehdi était mon petit miracle à moi, je l'aimerai toujours! "

Elle comparait détenue, lui, libre

Elle a été placée en détention provisoire après la mort de Mehdi, ayant expliqué qu'elle l'avait fait tomber. "Par accident" dira-t-elle au juge d'instruction, après avoir changé plusieurs fois de versions.

Maitre Girault défend le père, aux côtés de Maitre Fraquet (absente sur la photo) © Radio France - Véronique Pueyo

En revanche, le père de Mehdi, lui, est laissé libre sous contrôle judiciaire. Qu'a-t-il fait durant ces trois années ? "J'ai eu un contrat chez Ozanam" dit-il à la cour. En fait, il continue à se droguer et vit chez sa mère. Il a une fille de 21 ans dont il ne s'est jamais occupée et avec laquelle il a coupé le ponts.

La tante de Mehdi, partie civile, met en cause les services sociaux.

La sœur de Pamela, qui a 10 ans de plus qu'elle et qui s'en est beaucoup occupée quand elle était petite, s'est portée partie civile. "C'est très dur pour moi de la voir dans ce box" dit-elle. "Je ne comprends pas pourquoi les services sociaux qui la suivait n'ont pas placé Mehdi. L'infirmière qui venait à domicile, le médecin, la sage-femme, ils voyaient bien dans quelles conditions ils vivaient. Et pourtant, ils n'ont pas donné l'alerte " s'indigne-t-elle. Elle-même a vu son neveu quelques jours avant sa mort, lui a donné le bain, le biberon. "Je n'ai rien remarquer d'anormal. Je m'en veux de n'avoir rien vu."

Ecoutez le témoignage de la tante de Mehdi, qui s'est portée partie civile, en sa mémoire Copier

L'association l'enfant bleu veut être la voix de Mehdi

L'association l'Enfant bleu est aussi partie civile. "Nous voulons porté la voix de cet enfant" explique Maitre Sidonie Leblanc. "Dans ce dossier, il y a eu de graves dysfonctionnements. Un suivi avait été mis en place, mais il n'y a pas eu de signalement. Nous voudrions faire bouger les lignes pour qu'il n'y ait pas d'autres Mehdi. En formant mieux les travailleurs sociaux, les soignants, qui connaissent mal le monde de la marginalité. _Que les visites ne soient plus programmées à l'avance_, pour "surprendre" vraiment les gens dans leur quotidien et voir si des choses clochent"

Maitre Martin et Maitre Leblanc représentent les parties civiles © Radio France - Véronique Pueyo

Un choc très violent

Ce matin, la médecin légiste a expliqué à la barre que les fractures du crâne auraient pu être causées entre le 4 et le 7 septembre, que la mort était survenue dans la nuit du 7 au 8 septembre. "La mère dit qu'elle a fait tomber son fils car elle tremblait en raison d'une crise de manque. Mais les lésions constatées sur la tête du nourrisson sont incompatibles avec une simple chute" affirme-t-elle.

Et là, elle frappe un grand coup, avec le plat de la main, sur le pupitre devant lequel elle se tient pour faire sa déposition, face aux jurés. Tout le monde sursaute. C'est comme si on entendait le bruit du petit crâne d'un enfant de seulement 30 jours s'écraser sur le sol et c'est terrible. "Il a fallu un choc très violent sur une surface dure pour provoquer de tels traumatismes. " conclut le légiste.

La mère maintient sa version

Plus tard, Maitre Gallo, l'avocat de Pamela, refera ce geste. Sa cliente retiendra ses larmes. "Dites-nous ce qui s'est passé. Donnez-nous une piste. Vous voyez bien que ce que vous racontez ne colle pas." Mais l'accusée tient bon tout en expliquant que Belkhacem avait l'habitude de lancer son fils en l'air, pour "s'amuser". "Peut-être que quand j'étais pas là, il ne l'a pas rattrapé?" s'interroge Pamela.

Assis sur sa chaise, le père de Mehdi, grand, maigre, le crâne rasé, secoue la tête en signe de dénégation. "Je ne suis pas un meurtrier." lance-t-il à la cour, énervé. Son avocat, Maitre Girault, croit à son innocence et plaidera demain la relaxe.

Mais après trois jours d'audience, on ne sait toujours pas comment Mehdi et mort.