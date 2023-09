Un couple de vacanciers âgés agressé en plein jour au centre ville de Montpellier

Ce couple de varois âgés de 79 ans sortait d'un restaurant et rentrait à son hôtel rue Baudin , en contre bas de la place de la comédie à Montpellier. Il était 15 heures, quand 4 jeunes les ont encerclé. Ils ont fait tomber le vieux monsieur, l'ont maintenu visage sur le sol le temps de lui prendre une montre de valeur à son poignet. Sa femme a tenté de s'interposer et s'est fait arracher son collier.

Tout s'est passé très vite, des témoins ont tenté d'intervenir et ont même couru après les voleurs sans les rattraper.

Les deux victimes n'ont pas de fracture mais des hématomes et des éraflures et surtout ont été choquées. Elles ont 3 jours d'ITT.

Grâce aux témoignages et aux cameras de vidéos surveillance, deux des agresseurs ont été identifiés et arrêtés 48h plus tard dans le même secteur, esplanade Charles de Gaulle, un mineur non accompagne de 17 ans et un sans domicile fixe de 19 ans qui nient l'agression, le plus jeune a même affirmé qu'il n'était pas là et qu'il devait avoir un sosie .

Le majeur a été incarcéré et doit être jugé en comparution immédiate, le mineur a été présenté à un juge pour enfants. Les deux autres sont toujours recherchés.