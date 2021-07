Un couple de Vauclusiens, organisateurs d'une rave-party vers Murs, sommé de s'expliquer

Dimanche 25 juillet, la gendarmerie de Pertuis est prévenue qu'une "rave-party', une fête non autorisée est en cours sur le Col de la Ligne, entre Murs et Méthamis. A l'arrivée des gendarmes, 150 "teufeurs" sont encore sur place et 50 voitures sont stationnées. Au total, une cinquantaine de personnes sont verbalisées.

Le site a été rapidement évacué par les militaires. Une soirée qui aurait pu mal tourner puisque la zone était placée en risque incendie "sévère". Les participants encore alcoolisés ont été retenus sur place par les gendarmes pour les dégriser.

Les organisateurs, un couple de Vauclusiens, sont convoqués cette semaine à la gendarmerie de Gordes.