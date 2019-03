Un couple du Grau-d'Agde ligoté à son domicile

Deux hommes ont été interpellés après avoir menacé et attaché deux habitants du Grau-d'Agde (Hérault). Les victimes n'ont pas été violentées. Les agresseurs présumés ne se sont pas rendu par hasard au domicile de ces collectionneurs d'armes.

Agde, France

Un couple du Grau-d'Agde a été séquestré à son domicile dans la nuit du 28 février au 1er mars. Les victimes ont été ligotées avec des serflex par leurs ravisseurs. Il était 2h du matin. Les agresseurs étaient armés, cagoulés, munis de brassards de policiers et de gyrophares. Ces deux hommes, âgés de 30 et 32 ans, ont été arrêtés peu de temps après à Bessan. "Les suspects préparaient quelque chose sans qu'on en ait la moindre idée", explique le SRPJ de Montpellier

Ces deux Biterrois étaient surveillés par la brigade de recherche et d'intervention de Montpellier pour une autre affaire de banditisme. Une surveillance à distance depuis le début de la soirée. Mais les forces de l'ordre n'imaginaient pas un seul instant que ces individus expérimentés et déterminés, circulant à bord d'une voiture volée, préparaient un vol à main armée. Ils ne l'ont compris qu’après, en les voyant courir avec leurs armes, un pistolet automatique 9 mm et une carabine Winchester, prenant la fuite à vive allure.

Les suspects ont pris beaucoup de précautions

C'est alors qu'une intervention policière et de gendarmerie s'organise à Bessan. Les malfaiteurs avaient stationné une voiture. Ils ont bien essayé de fuir à l'arrivée des autorités. Une arrestation "compliquée", précise le parquet. De la tôle froissée.

Aucun coup de feu n'a été tiré, mais un policier a été blessé à la cheville

Les victimes n'ont pas été choisies au hasard. Il s'agit de collectionneurs d'armes réputés dans le secteur d'Agde. Cette séquestration est un vrai traumatisme pour les victimes, même si elles n'ont pas été violentées. Nous n'aurons pas plus d'informations afin de respecter leur anonymat.

Les agresseurs sont connus de la justice. L'un d'entre eux a déjà purgé trois ans de prison pour violence. Tout au long de leur garde à vue, ils n'ont fait aucun aveu. Ils sont poursuivis pour association de malfaiteurs, séquestration et vol avec armes. Ils risquent jusqu'à 20 ans de prison aux assises.

Le procureur de la République de Béziers, Yvon Calvet, a souligné au cours d'un point presse la perspicacité, le sang froid et le professionnalisme des enquêteurs face à deux individus chevronnés, armés, et déterminés.