Un couple et ses cinq enfants relogés après l'incendie d'une maison à Saint-Denis-d'Anjou

Saint-Denis-d'Anjou, France

Une maison a été en partie détruite ce vendredi en fin de matinée, par un incendie à Saint Denis d'Anjou, route de Bouère, au Sud Est de la Mayenne.

Le feu est parti du garage et s'est propagé aux combles. Il s'agirait d'un incendie accidentel, probablement d'origine électrique. Le garage et les combles ont été détruits.

La maman, une femme de 40 ans, et son bébé d'un an et demi, étaient présents. Ils sont sortis indemnes, ils n'ont pas été blessés. La famille, un couple et cinq enfants, doit être relogée par la mairie. Dix-sept pompiers sont intervenus sur cet incendie.