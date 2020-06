Un couple et son enfant se perd, de nuit, sur la Sainte-Victoire... les gendarmes appellent à la prudence

Rians, France

Un couple et un enfant se sont perdus samedi 20 juin au soir sur le versant nord de la Sainte-Victoir. Partis avec seulement une petite bouteille d'eau et sans vêtements chauds, ils ont été retrouvés vers 2 heures du matin, sains et saufs. Les gendarmes de Brignoles rappellent quelques consignes.