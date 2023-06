Un couple et une petite fille de 8 ans relogés en pleine nuit après l'incendie de leur maison en Dordogne

Une vingtaine de pompiers des casernes de Périgueux, Mussidan et Saint-Astier sont restés toute la nuit pour venir à bout des flammes. Une maison d'un petit hameau de Vallereuil à côté de Neuvic a pris feu ce vendredi soir peu avant minuit. Elle est entièrement détruite, il ne reste plus rien, la toiture est entièrement carbonisée.

Les locataires ont été relogés

Les locataires, un couple et une petite fille de 8 ans selon les gendarmes, n'étaient pas là. On ne sait pas d'où le feu est parti, mais c'est allé très vite. Selon la maire de la commune, c'est une petite maison de plein pied, avec un sous-sol et de vieux planchers en bois sec. Le feu s'est propagé à la voiture de la locataire garée juste en face. Les pompiers ont sorti la grande échelle pour sécuriser les maisons mitoyennes.

