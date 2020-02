Un couple grièvement blessé par balles à Toulon dans un conflit de voisinage

Toulon, France

Un homme et une femme ont été sérieusement blessés par balle ce jeudi matin dans un immeuble du quartier Vert-Coteau à Toulon dans ce qui s'apparente à un conflit de voisinage. Le pronostic vital d'une des victimes est engagé. L'enfant du couple, âgé de 4 ans, présent au moment des faits n'a pas été blessé. L'auteur présumé des coups de feu a été interpellé dans la foulée par les policiers.

Le tireur a agi en présence d'un enfant de 4 ans

Difficile de dire ce qu'il s'est passé exactement car à part le couple et le tireur présumé, il n'y aurait pas de témoins directs du drame. D'autant que l'homme blessé par balle est dans un état désespéré et que sa compagne, est elle aussi, très sérieusement touché. Il semblerait en tout cas qu'il s'agisse d'un conflit de voisinage. Le tireur présumé aurait fait du bruit toute la nuit. le couple a sans doute manifesté sa colère. L'homme a alors ouvert le feu à deux reprises en direction de la jeune femme, et une fois en direction de son compagnon. La scène se serait déroulée en présence de l'enfant de 4 ans du couple, qui n'a pas été blessé. Mais il a été retrouvé prostré dans l'appartement familial.

Un arsenal dans son appartement

L'auteur présumé de ces coups de feu, qui réside un étage au dessus de la famille, a été interpellé très rapidement ensuite par les policiers. Agé de 32 ans, il était hagard et torse nu dans les escaliers de l'immeuble. un homme qui était déjà connu pour des problèmes psychiatriques. Dans son appartement, les policiers ont découvert un fusil à pompe et un revolver.

L'enquête a été confiée à la Sûreté départementale.