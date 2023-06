Un couple homosexuel dénonce des insultes et une agression homophobes d'un serveur de bar à Montpellier

Insultés et agressés devant un bar car homosexuels ? C'est ce que dénonce un couple de Montpelliérains, sortis lors de la soirée de la fête de la musique, mercredi 21 juin. Ils accusent un serveur du bar "Les trois grâces", sur la place de la Comédie, de les avoir insultés et frappés.

ⓘ Publicité

"Un serveur m'a bousculé quand on se promenait sur la place, donc mon copain est allé lui demander de s'excuser. Et là, il lui a dit 'Ta gueule sale pédé, tu veux te battre ?'", raconte la victime des coups. Le couple assure que le ton est monté et que le serveur a finalement asséné un coup de poing à l'un des deux hommes, qui a perdu connaissance.

Le couple a porté plainte

Les deux hommes ont ensuite appelé la police. Le couple a porté plainte pour coups et blessures et insultes à caractère homophobe. La victime du coup de poing a reçu plusieurs points de suture au niveau de la joue, et a eu deux jours d'incapacité de travail. Il a encore des marques au niveau d'un oeil.

Le gérant du bar, lui, assure que le couple s'en est pris physiquement au serveur, qui s'est contenté de "répondre". Il assure qu'il s'agit "d'un incident parmi d'autres lors de la soirée de la fête de la musique".

loading

loading