Conflandey : un couple intoxiqué au monoxyde de carbone d'un groupe électrogène

Un couple de Haut-Saônois de plus de 60 ans, occupant d'un pavillon dans la commune de Conflandey en Haute-Saône, victime d'une intoxication au monoxyde de carbone ce lundi 12 avril.

Ce sont des voisins qui en pénétrant dans le pavillon pour porter secours découvrent le corps de l'homme et la femme inanimés. A leur arrivée, les pompiers de Haute-Saône prennent finalement en charge cinq personnes intoxiquées.

Deux personnes sont plus gravement blessées, il s'agit couple de plus de 60 ans, l'homme est le plus touché. L'un est transporté à l'hôpital de Vesoul et l'autre à Besançon, ils sont finalement dans l'après midi tous les deux transférés à Lyon. Les trois autres personnes sont plus légèrement intoxiquées.

L'origine de ce monoxyde de carbone présent dans l'habitation est dû à la mise en route d'un groupe électrogène dans le pavillon.

Depuis dimanche après-midi toute la commune était privée de courant suite à une panne réseau.