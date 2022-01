Un couple intoxiqué par du monoxyde de carbone à Oisseau dans le bocage mayennais

C'est le deuxième incident du même type en Mayenne cette semaine. Mercredi 26 janvier, toute une famille de Saint-Berthevin, avait été intoxiquée par du monoxyde de carbone à cause d'un appareil de chauffage défaillant. Les cinq membres de la famille avaient été légèrement blessées. Ce vendredi 28 janvier, nouveau dégagement de ce gaz inodore, incolore, non-irritant et qui se propage très vite dans l'air. C'est un couple, résidant à Oisseau, dans le bocage mayennais, qui en a été victime. Une des deux personnes a été transportée, par précaution, au centre hospitalier du Nord-Mayenne.

à lire aussi A Saint-Berthevin, toute une famille intoxiquée par du monoxyde de carbone à cause d'un poêle défaillant

La fuite de ce gaz provient la plupart du temps d'une chaudière, d'une cheminée, d'un poêle, d'un groupe électrogène ou encore d'une voiture et d'un barbecue. En restant trop longtemps dans une pièce où émane du monoxyde de carbone, le gaz se fixe sur l'hémoglobine et remplace l'oxygène dans le sang. Il provoque alors des maux de tête, des nausées et des étourdissements. Il peut même provoquer une paralysie musculaire et une confusion mentale. Chaque année, ce gaz toxique est responsable d’une centaine de décès en France.