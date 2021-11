Un couple ivre frappe et blesse quatre policiers dans le Nord lors de son interpellation

Ce jeudi 11 novembre, vers 23h30, une conductrice de 35 ans, totalement ivre, percute deux véhicules en stationnement à Lambres-Lez-Douai, juste à côté de Douai dans le Nord.

Les policiers arrivent et tentent de l'interpeller. Elle se rebelle, les insulte et les frappe. Son passager, un homme qui n'a pas voulu décliner son identité, lui dit de ne pas accepter le test d'alcoolémie. Il est ivre aussi et frappe, à coup de poing, à coups de pieds, les policiers.

Quatre d'entre eux sont blessés par ces coups. La conductrice et son passager ont été placés en garde à vue. Ils attendaient d'avoir récupéré leurs esprits pour pouvoir être entendus ce vendredi matin.