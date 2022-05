Un homme insulte des policiers, sa compagne poursuit l'équipage dans Périgueux

Un couple de marsacois était jugé à Périgueux ce vendredi 6 mai pour rébellion, outrage et menace à une personne dépositaire de l'autorité publique. En janvier dernier, ils ont injurié des policiers lors d'un contrôle routier.

Caméras embarquées

La scène a été filmée grâce aux caméras ventrales des policiers, elle est diffusée à l'audience. Le 6 janvier dernier, un couple de marsacois rentre d'une soirée au restaurant, les trois enfants sont assis à l'arrière. Arrivés à un rond-point de Marsac, le père âgé de 28 ans, décide de faire "crisser les pneus pour les faire rire". Trois policiers les arrêtent, pour procéder à un contrôle. Ils reçoivent alors une avalanche d'insultes. L'homme sort du véhicule, il se montre violent verbalement et physiquement envers un jeune policier, et tous les deux se retrouvent à terre. Le policier est blessé aux mains et à l'arcade sourcilière, le médecin lui prescrira cinq jours d’ITT.

L'histoire aurait pu s'arrêter là, mais non. Car la compagne du prévenu, lorsqu'elle voit qu'il est interpellé, commence elle aussi à insulter les policiers. Elle prend le volant, et les poursuit, en conduisant dangereusement, de Marsac jusqu'au commissariat de Périgueux. Un deuxième équipage de police intervient, et un des deux policiers est même obligé de sortir son arme. Arrivés au commissariat, les policiers constatent qu'une dizaine de personnes les attendent, prévenus par la jeune femme. Ils finissent par la relâcher.

Pour lui, ce sont les policiers qui l'ont agressé

Sa compagne n'est pas présente mais à la barre, le prévenu reconnaît les insultes, mais pas les menaces. Même s'il n'est pas poursuivi pour violences, pour lui, ce sont les policiers qui l'ont agressé. "Je vois que je suis là pour m'expliquer, mais eux ils ne sont pas là", s'insurge-t-il. "Je m'excuse pour les insultes, mais je ne les ai pas frappés", dit-il. Ce soir-là, il était énervé, il explique d'ailleurs que de manière générale, il a de très bon rapports avec les forces de l'ordre. Un policier vient même souvent boire le café chez lui.

"Maintenant, ce sont les prévenus qui poursuivent les policiers", s'insurge maître Hammouche, l'avocat des policiers qui se sont constitués partie civile. Pour la procureure de la République Solène Belaouar, c'est la première fois depuis leur arrivée il y a deux mois que les caméras embarquées des policiers font leur preuve. "Ce que je constate, c'est que les caméras les protègent, dit elle. Heureusement que ça a été filmé, sinon on aurait eu droit au couplet sur les violences policières". Elle requiert six mois de prison avec sursis pour le prévenu, quatre mois avec sursis pour sa compagne, ainsi que l'obligation d'exercer un stage de citoyenneté. La décision sera rendue le 10 juin prochain.