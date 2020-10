Un couple jugé à Toulon pour détention et transport de gaz hilarant

Un couple de La Seyne-sur-Mer âgé d'une vingtaine d'années sera jugé ce vendredi 16 octobre en comparution immédiate devant le Tribunal correctionnel de Toulon pour détention et transport de substance psychotrope. Interpellés par la police mercredi après-midi, ils transportaient dans leur voiture 52 bonbonnes de protoxyde d'azote.

La police a retrouvé près de 30 kilos de protoxyde d'azote dans la voiture d'un couple varois. - © Police Nationale

C'est quoi le protoxyde d'azote ?

Il s'agit d'un gaz hilarant qu'on utilise notamment dans les siphons de pâtisserie. Mais son usage est détourné depuis plusieurs mois ce qui inquiète les autorités. La ville de Marseille en a même interdit la vente. Considéré comme la nouvelle drogue des jeunes qui inhale le gaz pour ses pouvoirs euphorisants, le protoxyde d'azote peut entraîner à forte dose des atteintes sur la moelle épinière ou des troubles psychiques.

Près de 30 kilos de gaz hilarant dans la voiture

Le couple de varois transportait presque 30 kilos de protoxyde d'azote conditionnés non pas en petite cartouche comme celle utilisées dans les siphons de pâtisserie, mais en plus grosse bonbonnes de 580 grammes. Du gaz surement destiné au milieu hospitalier qui l'utilise notamment pour les anesthésies. Le couple aurait acheté ce protoxyde d'azote sur Marseille et reste assez flou sur ce qu'il voulait en faire. Peut-être le revendre au cours de soirée. Ils seront jugés en comparution immédiate ce vendredi après-midi à Toulon.