Un couple luxembourgeois mis en examen pour séquestration, vol et viol d'une femme tétraplégique en Moselle

Ils avaient été interpellés après six jours et cinq nuits de séquestration. Un homme de 43 ans et sa compagne de 38 ans, tous les deux Luxembourgeois, ont été mis en examen, mardi 14 février, pour séquestration, vol et escroquerie envers une personne vulnérable, une femme tétraplégique de 55 ans résidant à Hagondange. L'homme est également mis en examen pour viol. Ils ont été présentés à un juge mardi 7 février puis placés en détention provisoire, après 48 heures de garde à vue.

ⓘ Publicité

Cette femme handicapée avait accepté d'héberger le couple chez elle. Ils l'ont finalement empêchée de sortir du 1er au 6 février. Elle indique avoir été bâillonnée. Les deux Luxembourgeois lui ont également volé sa carte bancaire pour faire des achats. L'homme est enfin soupçonné de l'avoir violée chez elle. Le couple a pu être arrêté à la suite d'une violente altercation.