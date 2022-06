Un couple meurt dans sa voiture sur l'A16, écrasée entre deux camions

Il est 10h40 ce mercredi et l'autoroute A16 connaît de gros ralentissements dans le sens Belgique - France, à hauteur de Adinkerke, près de La Panne (Belgique). Un voiture circule entre deux poids-lourds, tous les trois ralentissent mais la Peugeot 3008 se retrouve écrasée entre les camions. A l'intérieur, un couple originaire du Pas-de-Calais meurt sur le coup.

Une enquête est ouverte, et un dépistage a été réalisé auprès du chauffeur du camion. L'autoroute A16 a été fermée sur cette portion et la circulation déviée le temps de l'intervention des sapeurs-pompiers belges et des CRS du peloton autoroutier.