Un couple de l'Essonne, soupçonné d'avoir commis 20 vols par ruse dans le Loiret, l'Eure-et-Loir et une partie de l'Ile de France, vient d'être interpellé par la police. La femme se faisait passer pour une employée de mairie travaillant avec la police et se présentait au domicile de personnes âgées.

Un couple qui aurait commis vingt vols par ruse dans le Centre-Val de Loire et en Ile-de-France interpellé

La police nationale indique ce vendredi qu'un couple a été interpellé le 29 mai soupçonné d'avoir commis vingt vols par ruse en réunion sur personne vulnérable, non justification de ressources, et blanchiment d’argent habituel, selon les informations recueillies par franceinfo.

Cet homme et cette femme d'une quarantaine d'années ont été arrêtés à leur domicile à Saint-Germain-lès-Arpajon (Essonne) dans le cadre d'une enquête de police ouverte après plusieurs plaintes du même genre déposées en Ile-de-France (en Seine-et-Marne, Val-de-Marne, Essonne et Yvelines), mais aussi dans le Loiret et l'Eure-et-Loir, début mars.

La plupart des victimes ont plus de 90 ans

La femme se faisait passer pour une employée de mairie qui travaillait avec la police. "Elle passait chez des personnes âgées de 80 à 99 ans, la plupart avaient même plus de 90 ans", indique une source policière, "et leur faisait croire qu'elles pouvaient être victimes de "cambriolages". Elle rentrait alors dans les pavillons et se faisait désigner l'endroit où les personnes âgées cachent leurs objets de valeurs."

Détournant l'attention de la victime, elle dérobait des bijoux et des espèces chez ces personnes âgées "qui ont beaucoup de liquidités par habitude". Les victimes ne s'en rendaient compte que bien après le départ de la femme et, honteuses de s'être faites avoir, ont parfois eu du mal à déposer plainte.

La femme incarcérée

Finalement, la fausse employée de mairie a été identifiée, ainsi qu'un complice. Ce couple a donc été interpellé le 29 mai dernier à Saint-Germain-lès-Arpajon. La femme a été placée en détention provisoire. L'homme sera bientôt reconvoqué. Son état de santé était incompatible avec une garde à vue.

Les policiers ont saisi à leur domicile plus de 59.000 euros en numéraire, trois véhicules (dont une grosse cylindrée BMW,) et six armes à feu.