Un couple reste coincé sur la grande roue de Bordeaux

Une femme et un homme de 28 ans ont dû être secourus par les pompiers, peu après minuit ce lundi.

Un couple s'est retrouvé coincé sur la grande roue de Bordeaux, place des Quinconces, dans la nuit de dimanche à ce lundi. Le propriétaire ne répondant pas aux appels de la police, ce sont les pompiers qui ont dû aller chercher l'homme et la femme de 28 ans, bloqués à plusieurs dizaines de mètres de hauteur après l'arrêt du manège, d'une hauteur totale d'environ 50 mètres. Des sapeurs-pompiers spécialisés du Grimp (Groupe de reconnaissance et d'intervention en milieu périlleux) ont utilisé des baudriers et des harnais pour récupérer le couple, qui a retrouvé la terre ferme vers 0h20 ce lundi.