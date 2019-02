Un couple retrouvé mort à Albertville. Il s'agirait d'un drame conjugal

Albertville, France

Un couple a été retrouvé mort à son domicile, à Albertville, dans la nuit de mardi 12 à mercredi 13 février. Âgés entre 65 et 75 ans, cet homme et sa femme résidaient dans le quartier du pont Albertin, dans un immeuble de la rue Louis-Minjoz. L'enquête a été confiée au commissariat de police d’Albertville. Selon la police, il s'agit d'un drame conjugal. L'homme aurait donné la mort à sa femme et serait ensuite suicidé. Aucune arme n'a été utilisée. Le parquet se refuse à communiquer sur les circonstances.