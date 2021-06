Un couple retrouvé mort chez lui, dans une ferme du Bizot, dans le Doubs

Deux personnes ont été retrouvées mortes à leur domicile, sur la commune du Bizot, dans le Haut-Doubs. Dimanche 6 juin, dans la matinée, une des filles du couple de septuagénaires, a découvert son père pendu et sa mère morte dans son lit. Les autopsies sont en cours. La gendarmerie mène l'enquête. Le village d'environ 300 habitants n'en revient pas.

D'après la maire du Bizot, Marlène Renaud, "c'était un couple sans histoire, qui habitait Le Bizot depuis toujours". L'édile est sous le choc. Les gendarmes l'ont appelée en fin de matinée pour lui apprendre la nouvelle. Le couple d'agriculteurs à la retraite a été retrouvé mort par une de leurs quatre filles.

"Je ne sais pas du tout pourquoi, c'est impossible de comprendre. Ils avaient encore des lapins, on voyait souvent le monsieur dans le bourg, il était serviable, il aidait sa sœur et son frère qui sont plus âgés et qui habitent encore ici", raconte Marlène Renaud, habitante du Bizot depuis plus de cinquante ans.

Maire depuis 2020, elle est tout de suite allée voir les filles du couple, devant la ferme. "C'est une petite ferme à peut-être trois ou quatre kilomètres du centre, elle est un peu isolée", décrit Marlène Renaud. Une fois sur place, la maire parle un peu avec la fille qui, venant déjeuner chez ses parents comme tous les dimanches, a fait la macabre découverte.

"Elle doit être choquée à vie, je n'ose pas imaginer ce que ça a pu lui faire", soupire Marlène Renaud, les yeux embrumés. En fin d'après-midi, une partie de la famille et des gendarmes étaient encore sur place, devant la ferme : une maison et une grange attenante. Devant le micro France Bleu, une des filles du couple décédé a expliqué ne pas vouloir s'exprimer.

Autour d'elle, des enfants, un chien, dans le champ à côté quelques vaches. "Il y a au moins trois des filles et leurs maris, leurs enfants, comment est-ce qu'elles vont faire pour expliquer aux petits-enfants qu'ils ne vont plus pouvoir voir leurs grands-parents ?", se demande la maire du Bizot.

Une septuagénaire alitée, sur le point de se faire opérer de la hanche

Mais alors pourquoi un tel drame ? Alors que "c'était un couple sans histoire" ? Marlène Renaud n'ose pas s'aventurer dans des hypothèses. "La femme était malade, on ne la voyait plus beaucoup, elle était alitée depuis quelques temps déjà, mais justement, elle devait se faire opérer lundi 7 juin", une opération de la hanche "rien de grave", estime la maire de la commune.

Le mari était gentil, souriant, on se disait toujours bonjour"

Le mari lui était "gentil, souriant, on se disait : bonjour, comment ça va ? Il allait couper de l'herbe à côté du cimetière pour ses lapins", se souvient Marlène Renaud, ajoutant : "on se dit toujours que ça n'arrive que chez les autres, on n'imagine pas que les drames peuvent subvenir dans nos petits villages".

Dimanche soir, les gendarmes bloquaient toujours les alentours de la ferme. Le parquet de Besançon a indiqué qu'une enquête pour recherches des causes de la mort de la femme était en cours, mais que la piste criminelle n'était pas retenue.