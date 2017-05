Un couple roué de coups à Montpellier...il refusait de partager sa pizza

Un couple a été agressé dans la nuit de mardi à jeudi à l'arrêt de tramway "Observatoire" à Montpellier (Hérault) par quatre hommes. Ces derniers réclamaient un morceau de leur pizza, le couple a refusé. Deux des agresseurs seront présentés à la justice ce jeudi.

Vers 3h du matin, dans la nuit de mardi à mercredi, un jeune couple âgé de 24 ans est assis à l'arrêt de tramway "Observatoire" près de la place Laissac à Montpellier.Il mange une pizza.

Quatre hommes âgés de 21 à 37 ans arrivent et leur réclament un morceau. Le couple refuse et reçoit en réponse une volée de coups de poings et de pieds. Les agresseurs repartent avec deux cartons de pizza.

Ils sont rapidement arrêtés par une équipe de la BAC puis placés en garde à vue. Grâce aux images de la vidéosurveillance la police peut confirmer les dires du couple et déterminer le rôle de chacun des agresseurs.

Deux sont laissés libre, les deux autres qui ont portés les coups seront présentés ce jeudi à la justice. Agés de 23 et 32 ans , ils reconnaissent les faits.

Le couple n'est que légèrement blessé.