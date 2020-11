Un couple s'en prend à des personnes âgées dans le Dunkerquois : plus de 20 victimes de vols par ruse

Un couple a été interpellé le 26 novembre, pour une série de vols par ruse visant des personnes âgées et vulnérables dans le Dunkerquois. A son actif, une vingtaine de méfaits depuis le mois de mars. Cet homme et cette femme utilisaient divers scénarios pour dérober argent et cartes bancaires.