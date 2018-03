Deux jeunes âgés de 20 et 21 ans ont été sauvés in-extremis de la noyade ce mercredi soir à Gefosse-Fontenay (Calvados). La marée montait et ils avaient de l'eau jusqu'au coup lorsque les sauveteurs ont réussi à les hélitreuiller.

Géfosse-Fontenay, France

Grosse frayeur ce mercredi soir 7 mars 2018 sur les côtes du Bessin pour un couple de jeunes gens, sauvé in-extremis d'une mort certaine. Les pompiers ont été alertés vers 22h 15 . Deux promeneurs sont surpris par la marée montante alors qu'ils se trouvent dans les parcs à moules sur la commune de Géfosse-Fontenay près de Grandcamp-Maisy (Calvados) .

Dans une mer à 7°

Arrivés rapidement sur les lieux les secours déploient deux canots de sauvetage , une ambulance et un hélicoptère de la Marine Nationale en provenance de Cherbourg. Ils réussissent à localiser le couple. Mais les deux jeunes gens âgés de 20 et 21 ans ont de l'eau jusqu'à la taille et sont incapables de bouger. Les sauveteurs nautiques décident alors d'aller les récupérer. Le couple de jeunes se trouve à environ un kilomètre des embarcations dans une eau à 7° dont le niveau continue de monter inexorablement.

De l'eau jusqu'aux épaules

L'hélicoptère de la Marine se positionne alors à la verticale des deux victimes . La mer continue de monter et l'eau les recouvre déjà jusqu' aux épaules . Quelques minutes plus tard, le couple peut enfin être hélitreuillé et ramené à terre. Entendues par les gendarmes, les deux victimes en état d'hypothermie et choquées ont été conduites par les pompiers à l'hôpital de Bayeux . Elles ont eu beaucoup de chance ! Sans une action concertée et rapide des secours , elles n'auraient pas survécu.