Le couple a été mis en examen et placé en détention provisoire ce samedi 22 janvier. La mère et son compagnon sont soupçonnés d'avoir torturé l'enfant de quatre ans.

Un couple soupçonné de torture et de barbarie sur un enfant de 4 ans mis en examen dans le Cher

Un couple soupçonné d'actes de torture et de barbarie sur un petit garçon de quatre ans dans le Cher a été mis en examen ce samedi 22 janvier. Le parquet de Bourges leur reproche également des violences et des privations de soins et d'aliments.

L'enfant était privé d'eau et de nourriture

Tout commence ce lundi 17 janvier quand l'enfant est hospitalisé après avoir fait un malaise à l'école. A l'hôpital, le médecin légiste du centre hospitalier de Bourges remarque que le garçon est très maigre. Il présente également des lésions traumatiques et des ecchymoses sur le corps, notamment sur le dos, ainsi qu'une plaie au cuir chevelu.

La gendarmerie de Saint-Amand-Montrond est immédiatement alertée et mène une enquête. La mère de l'enfant, âgée de 21 ans, et son compagnon, âgé de 24 ans, sont interpellés. Ils reconnaissent avoir soumis le petit garçon à des actes de violences et des punitions physiques à répétition depuis le mois de septembre 2021.

Mais la violence va plus loin encore. A partir du mois de décembre, ils admettent avoir enfermé l'enfant pendant parfois plusieurs jours en le privant d'eau et de nourriture. Ils avouent également l'avoir attaché par le cou à son lit avec une chaîne et des cadenas.

Le couple risque jusqu'à 30 ans de prison

Les investigations et les perquisitions réalisées ont permis de corroborer les déclarations de la mère et de son compagnon. Le procureur de la République de Bourges a ouvert une information judiciaire pour torture ou actes de barbarie, violences et privation de soins ou d'aliment sur mineur de quinze ans par ascendant.

A l'issu de leur mise en examen, le couple a été placé en détention provisoire. La mère et son compagnon risquent jusqu'à 30 ans de prison. Quant au garçon et à sa petite sœur, âgée d'un peu plus d'un an, ils ont été confiés aux services d'aide sociale à l'enfance. La petite fille, elle, ne semble pas avoir été victime de violences.