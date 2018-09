A Strasbourg, Ulysse et Aude se sont lancés dans la fabrication de leur propre tiny house, découragés par le prix du mètre carré et poussés par l'envie de vivre avec moins. Les travaux touchent à leur fin et le couple lance un appel pour trouver un terrain.

Ulysse et Aude l'assurent, leur tiny house ne prendra pas beaucoup de place : 18 m² à peine. "En fait, ça ne ressemble non pas à une caravane mais plutôt à un chalet en bois sur un châssis de remorque" détaille Ulysse en reprenant : "En France, pour ne pas être considéré comme un poids-lourd, les tiny houses doivent respecter une taille maximale. Elles font en général dans les 6 mètres de long sur 2,5 mètres, comme la notre."

Au départ pourtant, ce couple vivait dans un appartement de 50m² à Strasbourg et cherchait simplement à devenir propriétaire. "Mais lorsqu'on a regardé le prix du mètre carré, on s'est dit qu'il fallait s'endetter sur 20 ou 25 ans au moins" avance Ulysse. C'est un documentaire sur les tiny houses, ces micro-maisons écologiques venues des Etats-Unis qui a fait germer l'idée.

L'intérieur de la tiny house, construite en bois des Vosges. - Courtoisie d'Ulysse Boisson

Une construction qui se veut économique et écologique

Le couple a d'abord cherché à acquérir une tiny house toute prête mais devant les délais de livraison, Ulysse et Aude ont décidé de se lancer eux-même dans la construction de leur future maison. "Mon grand-mère s'y connait en construction et nous a beaucoup aidé, ajoute Aude, moi j'avais dû visser un truc une fois mais c'est tout" s'amuse-t-elle avant de reprendre : "Au fur et à mesure, on s'est aperçu que pleins de choses étaient assez simples à réaliser. En tout, l'achat de matériel a coûté environ 20 000 euros "que nous avons pu lisser au fur et à mesure, nous n'avons pas eu à faire de prêt" explique la jeune femme.

Le couple a fabriqué sa tiny house dans les Vosges, avec l'aide du grand-père d'Aude. - Courtoisie d'Ulysse Boisson

"La communauté Tiny House nous a vraiment aidé aussi, c'est devenu un vrai mouvement en France" insiste Ulysse : "Il y a une plateforme ou les auto-constructeurs comme nous échangent sur leurs galères, ou même des conseils de professionnels. Il y a même des gens qui mettent leur plans gratuitement à disposition". Pour les matériaux, le couple a privilégié les circuits courts : "Nous avons pris du bois des Vosges, là où nous avons construit la tiny house, explique Aude, et l'isolation vient du Haut-Rhin." D'ailleurs, Ulysse et Aude se sont aussi séparés d'une grande partie de leurs affaires, "On consomme autrement et moins" sourit Aude.

Le couple lance un appel pour trouver un terrain

A présent, il ne reste plus que les finitions. Ulysse et Aude cherchent donc un terrain pour s'installer : "Près de Strasbourg si possible mais ce peut être partout en Alsace. Je suis intermittent et me déplace souvent, Aude travaille à Ostwald, elle est entraîneuse de natation." Ils proposent leurs services : "Si ça se fait sous forme de prêt, on peut aider pour l'entretient du terrain ou du verger. Ce peut être aussi des personnes âgées qui ont besoin d'aide pour leur jardin" explique Ulysse avant de reprendre : "On peut tout à fait louer aussi, l'idée n'est pas de vivre à la marge mais simplement de vivre mieux avec moins." Se poser le plus tôt sera le mieux, le couple a déjà quitté son appartement strasbourgeois.

Vous pouvez contacter Ulysse et Aude via leur page Facebook.