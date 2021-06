Un couple subit des insultes à caractère raciste en voulant louer un appartement sur Airbnb à Paris

"Ca devait être une journée inoubliable pour mon amie et moi !" Benjamin Kingombe est sous le choc après ce qui lui est arrivé il y a désormais plus de deux semaines dans le 16eme arrondissement de Paris. Il voulait louer un appartement sur Airbnb pour faire sa demande en mariage dans un endroit chic. Mais une fois arrivé devant le logement, le concierge lui a refusé l'accès avant qu'il ne soit copieusement insulté par le propriétaire. "On m'a d'abord demandé combien de personnes on allait être dans l'appartement. J'ai répondu qu'il n'y aurait que ma copine et moi. Quand le concierge a vu les sacs que j'avais apportés, il m'a dit que je venais pour faire la fête, que j'allais inviter toute l'Afrique. J'étais choqué."

Il enregistre sa conversation avec le propriétaire

Il quitte les lieux sur la promesse du concierge d'être remboursé de ses frais pour la nuit. "Mon objectif c'était surtout de faire ma demande en mariage, je ne pensais plus à rien d'autre." C'est finalement le propriétaire qui l'appelle et lui affirme qu'il ne sera pas remboursé : "il me dit que c'est de ma faute, et se met à m'insulter, à me traiter de sale nègre, que je n'avais qu'à faire ma fête dans mon bidonville."

Le propriétaire se serait fait encore plus menaçant à en croire le jeune homme : "il m'a demandé mon adresse, il m'a dit qu'il allait venir me faire la peau comme George Floyd" [en référence à l'afro-américain tué par la police, ndlr]. Le lendemain, il rappelle le propriétaire pour obtenir son remboursement et, avec sa fiancée, décide d'enregistrer les conversations.

Une plainte déposée, une enquête ouverte

Dans ces enregistrements, l'homme très assuré explique qu'il va garder l'argent de Benjamin et fait de nombreuses références à l'esclavagisme. Sonné, sous le choc, Benjamin décide de déposer plainte. Une enquête est ouverte pour injures non publiques à caractère raciste, discrimination et menaces de mort aggravées. Les investigations sont confiées au commissariat du 16eme arrondissement de Paris.