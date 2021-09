Un couple suspecté d'avoir prémédité le meurtre de la jeune femme renversée mardi à Bouquemaison dans la Somme

Le parquet d'Amiens ouvre une information judiciaire du chef d'assassinat à l'encontre d'un homme et de son épouse, soupçonnés d'avoir prémédité le meurtre de la jeune femme de 23 ans tuée mardi sur la D 916 à Bouquemaison, dans le nord de la Somme. La victime était la nouvelle compagne du mari.

Initialement, une enquête pour homicide involontaire avec délit de fuite avait été ouverte après la mort d'une jeune femme de 23 ans, percutée par un véhicule, mardi sur la D 916 à Bouquemaison, dans le nord de la Somme.

Le compagnon de la victime, présent lors des faits, avait expliqué aux gendarmes qu'après être tombés en panne, sa compagne et lui avaient décidé de regagner leur domicile à pied. Vers 22 heures, cette dernière est percutée et tuée sur le coup par une voiture qui prend la fuite.

Jeudi, l'homme révèle aux enquêteurs que son épouse, dont il est séparé depuis deux ans, est responsable de l'accident. Il affirme avoir découvert que son véhicule présente des traces de choc et de sang. Placée en garde à vue, la mise en cause, âgée de 29 ans reconnait avoir volontairement percuté l'amie de son mari.

Mais le lendemain, vendredi, cet individu de 30 ans se présente à nouveau aux enquêteurs et avoue avoir prémédité le meurtre de sa compagne avec son épouse. Il explique entretenir à nouveau une liaison avec cette dernière depuis quelques mois. N'arrivant pas à se séparer de la jeune femme, il aurait, selon ses déclarations, décidé, avec son épouse, de la tuer. Il aurait simulé une panne de voiture et organisé le scénario de l'accident mortel.

Au moment des faits, cet homme portait un gilet réfléchissant, mais pas la victime, qui marchait sur le bord de la route départementale.

Les deux personnes mises en cause sont inconnues de la Justice, des services de police et de la gendarmerie. Elles ont été présentées ce samedi après-midi devant un juge d'instruction et le parquet requiert leur incarcération.