Témoignage — Olivier et Sylvie ont été agressés dans leur voiture par deux jeunes frères à Pau, route de Bordeaux. Olivier a été roué de coups au point de perdre connaissance. Les deux agresseurs ont été arrêtés, et condamnés ce lundi

Pau, France

Deux frères ont été condamnés en comparution immédiate à Pau ce lundi. Un an de prison ferme pour l'un et 15 mois fermes pour l'autre. Ce sont deux jeunes de Pau, âgés de 22 et 25 ans, avec un passé judiciaire. Ils étaient saouls en sortant de discothèque. Ils ont roué de coup un automobiliste de 47 ans dimanche à l'aube route de Bordeaux, près du rond-point de la foire exposition. Leur voiture était au milieu de la route. Le couple victime les a doublé en leur faisant juste remarquer qu'ils gênaient la circulation. Un taxi a prévenu la police, qui est intervenue immédiatement pour interpeller les deux jeunes. A l'audience ce lundi, la victime, Olivier, a le visage encore tuméfié.

Olivier était le passager de la voiture. C'est Sylvie qui était au volant. Un frère frappait Olivier à travers la portière ouverte. L'autre était couché sur Sylvie pour frapper et étrangler Olivier, qui a perdu connaissance. Sylvie a dû mordre l'agresseur au flan pour se défaire de son emprise physique.

Le tribunal a condamné les deux frères. Un an ferme pour l'un, et 15 mois pour l'autre. Les deux ont été écroués après l'audience.