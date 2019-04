Un couple violemment agressé devant le Rockstore à Montpellier

Montpellier, France

Un couple a été agressé devant le Rockstore, rue de Verdun à Montpellier, dans la nuit de samedi à dimanche. Un homme se serait interposé entre les victimes et les trois agresseurs, qui l'ont roué de coups avant l'arrivée de la police. Ils ont été placés en garde à vue, et une information judiciaire est ouverte pour "violences" et "violences en réunion".

Il s'agit à la fois de déterminer le degré d'implication des trois agresseurs, car il y a beaucoup d'éléments inconnus. En effet, la police a pu recevoir le témoignage de l'homme qui s'est interposé, mais ignore l'identité des victimes, qui ne se sont pas manifestées.