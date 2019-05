Un coureur de trail béarnais retrouvé mort dans le Hautacam

Villelongue, France

Un traileur de 39 ans a été retrouvé après une chute dans le Hautacam, ce mardi midi. Un important dispositif de recherche avait été mis en place par le peloton de gendarmerie de haute-montagne (PGHM) de Pierrefitte-Nestalas.

Romain Duranton, la victime, était parti en repérage pour un trail avec son chien, entre Villelongue et Beaucens.

Plus de 65 personnes partis à sa recherche

Plus de 65 personnes (pompiers, gendarmes et CRS) ainsi que l'hélicoptère du PGHM et des maîtres chiens sont partis à sa recherche lundi soir, vers 18h. Les recherches ont été interrompues dans la nuit, entre 3h30 et 7h. Le corps de la victime a été retrouvé vers 12h15.

Romain Duranton était pompier professionnel à Tarbes, et très expérimenté en sport de montagne. Il était également vice-président du club de running ASCL, à Lamarque-Pontacq. Par ailleurs, l'homme était conseiller municipal à Barzun, en Béarn.

"Un homme très apprécié" - Maurice Minvielle, maire de Barzun

A Bazun, Romain Duranton était très connu. Le maire de la commune où le sportif était conseiller municipal regrette déjà la gentillesse du jeune homme. "Romain pour moi était un fidèle conseiller municipal, mais aussi et surtout un garçon charmant. Il était très proche de l'école, et à chaque fois que les 50 enfants avaient une sortie piscine, il était là pour accompagner. Et je peux vous dire que les enfants sont très tristes. _Un psychologue est même présent sur place pour traverser ce chagrin", raconte Maurice Minvielle, le maire, avant d'ajouter, "Romain c'était aussi un grand sportif. Je suis très triste"._

De son côté, l'ASCL Running, le club où Romain Duranton était vice-président à Lamarque-Pontacq, pense à une façon de lui rendre hommage. Les membres de l'association se retrouvent ce mardi soir pour en discuter.