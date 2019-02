Mineurs délinquants : un courrier à la ministre de la justice pour demander un nouveau centre en Sarthe

Face à la multiplication des incidents au foyer de l'Enfance au Mans, le président du Conseil départemental de la Sarthe et le maire du Mans adressent un courrier commun à la ministre de la justice. Ils demandent l'ouverture d'un nouveau centre pour les mineurs délinquants.

Le Mans, France

C'est la résultante du manque de moyens pour le suivi des mineurs délinquants en Sarthe : depuis des mois, les incidents se multiplient au foyer de l'enfance géré par le Département de la Sarthe, qui accueille des jeunes en grande souffrance ; certains d'entre eux seraient éligibles à une prise en charge en centre éducatif fermé ou en centre d'éducation renforcé, sauf que le dispositif est saturé, expliquent le président du Conseil départemental Dominique Le Mèner et le maire du Mans Stéphane Le Foll. Tous deux viennent donc d'adresser un courrier à la garde des Sceaux Nicole Belloubet afin de demander l'ouverture d'une nouvelle structure en Sarthe pour les mineurs délinquants.

Un dispositif saturé

"Les baisses constantes des dotations allouées à la Protection judiciaire de la jeunesse ont conduit celles-ci à ne plus disposer que de 10 places en établissement fermé éducatif pour les trois départements de la Sarthe, du Maine-et-Loire et de la Mayenne, dans un centre près d'Angers", rappelle le courrier, après avoir fait la liste des différentes actions mises en place par les collectivités locales. "Cette pénurie limite la palette de réponses dont disposent juges, éducateurs et services sociaux".

Fin janvier, dans les colonnes du Maine Libre, le responsable de la protection de l'Enfance au Département de la Sarthe avait fait part de son désarroi face à la multiplication des violences engendrée par ce manque de moyens : "On se sent seul", disait alors Bertrand Mesme, évoquant le cas très difficile d'un garçon de 13 ans.