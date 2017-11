Un cours de self-défense à Rouen pour la journée de lutte contre les violences faites aux femmes

Au moment où le Président Emmanuel Macron annonce la création d'un délit d'outrage sexiste contre le harcèlement de rue samedi, des Rouennais s'initient au self-défense pour avoir les bons gestes en cas d'agression dans la rue.

"Non c'est non". Un message simple répété à l'envi lors des divers ateliers présentés samedi matin à trente-cinq participants par Maxime Lenormand, enseignant à Sanjuro, une association rouennaise qui promeut les arts martiaux. Devant lui, presque autant d'hommes que de femmes attirés par des gestes d'auto-défense, dans un contexte où les violences faites aux femmes sont de plus en plus prises en considération notamment par le gouvernement.

"J'ai peur quand je sors le soir"

Dans la salle de combat du centre-ville presque comble, beaucoup sont venus entre ami(e)s. C'est le cas de Cécile et d'Emilie, 25 ans, déjà harcelée plusieurs fois dans les rues de Rouen. "Du coup, j'ai peur quand je sors le soir, oui, je garde les mains à l'extérieur de mes poches, prêtes à intervenir en cas de problème", affirme la jeune femme.

Céline, une participante, a même imposé à ses trois filles, des adolescentes, ce cours d'auto-défense. "Je me fais tellement de souci quand elles rentrent de soirée, je veille jusqu'au moment où j'entends enfin la porte de la maison claquer, preuve qu'elles sont rentrées, en sécurité", affirme la Rouennaise agressée plusieurs fois à vingt ans, "même une fois au couteau".

Des techniques pour combattant novice

Ce cours d'initiation était ouvert à tous samedi au prix de 5€ par participant(e), une somme reversée au centre d'information sur le droit des Femmes de Seine-Maritime. "Mon conseil, c'est déjà de tout faire pour préserver sa zone de confort (...) s'il on est agressé, il faut vouvoyer l'harceleur pour que les témoins dans la rue comprennent qu'il ne s'agit pas d'un de vos amis ou d'un proche", explique Maxime, le coach.

Une technique a fait l'unanimité chez les jeunes et moins jeunes. Elle consiste à se débarrasser du bras de l'agresseur s'il nous attrape et serre le poignet.

"Ça me rassure qu'elle puisse apprendre quelques gestes car je suis trop angoissé quand elle rentre tard le soir ", raconte Thomas venu avec sa chérie Priscillia qui pense ne pas avoir le courage d'utiliser cette prise, mais qui se dit rassurée de savoir au moins quoi faire en cas d'énième pépin dans la rue.