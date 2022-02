Un court-circuit dans un lit médicalisé est à l'origine de l'incendie mortel de Crest

L'accident ne fait plus aucun doute après le terrible incendie qui a ravagé une pension de famille de Crest et provoqué la mort de deux quinquagénaires vendredi 25 février en fin d'après-midi. L'expert avait déjà conclu à une défaillance électrique. Le court-circuit est parti d'un lit médicalisé où se trouvait l'une des victimes. L'autopsie pratiquée ce lundi à Grenoble confirme que les deux hommes sont morts asphyxiés, à cause de l'inhalation des fumées. La justice attend encore le résultat des analyses toxicologiques et l'identification formelle de l'un des deux occupants de l'appartement. Mais on s'achemine vers un classement sans suite du dossier pénal.

à lire aussi L'incendie de Crest qui a fait deux morts est d'origine accidentelle