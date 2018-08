Un avion de tourisme s'est écrasé ce lundi à la mi-journée à Mazoires dans le Puy-de-Dôme. Trois personnes sont mortes dans le crash. Il s'agit d'un homme et de deux femmes.

Mazoires, France

Trois personnes sont mortes ce lundi dans le crash d'un avion de tourisme dans le Puy de dôme. Les victimes sont un homme et deux femmes. L'accident s'est produit vers 12h30 près d'une ferme à Mazoires. Selon les premiers témoins, le monomoteur s'est écrasé et s'est disloqué au sol sans prendre feu. L'avion aurait fait une halte dans la matinée sur l'aérodrome d'Issoudun-Le Fay dans l'Indre. L'appareil se rendait dans l'Aveyron. L'identité des victimes et le plan de vol de l'appareil n'ont pas été précisés.

La gendarmerie des transports aériens d'Aulnat et de Lyon ainsi que les techniciens en identification criminelle de la gendarmerie sont sur place ce lundi après-midi pour comprendre les circonstances du drame. Le site du crash situé à 800 mètres d'altitude a été sécurisé pour leur permettre de travailler.