Un Crestois condamné à huit mois de prison ferme pour actes de cruauté envers ses chiens

Un habitant de Crest a été condamné lundi à huit mois de prison ferme pour avoir tué trois chiots et maltraité sa chienne en novembre.

Atienza, chienne battue et affamée, a retrouvé une famille d'accueil.

Un habitant de Crest vient d'être condamné à huit mois de prison ferme pour actes de cruauté envers des animaux. Le tribunal de Valence l'a condamné ce lundi. Le 12 novembre, ce trentenaire a été arrêté après la découverte de trois chiots morts dans un sac, l'un d'eux a survécu. Il a également battu et affamé sa chienne.

La peine est lourde mais les faits sont graves. Lorsqu'elle a été retrouvée, la chienne Atienza était squelettique. "Elle n'avait pas plus de lait pour nourrir ses chiots", raconte Philippe Toutenelle, fondateur de l'association GIAPA, qui a poursuivi en justice le propriétaire maltraitant. Le 12 novembre, ce dernier tente de tuer quatre chiots contre une poubelle en pleine rue. Trois sont morts. La scène est vue par un enfant.

Atienza, chienne battue, va désormais mieux. - Giapa

"Il y avait des traces de sang sur la poubelle. L'enfant a prévenu sa mère et la gendarmerie a ensuite arrêté le propriétaire", relate Philippe Toutenelle. Son association de protection des animaux a récupéré les chiens survivants et les a placés en famille d'accueil. Les stigmates ont été durs à effacer selon le président du GIAPA : "On a fait un gros travail de socialisation sur la maman parce qu'elle avait peur des hommes. Dès qu'un homme parlait, elle s'urinait dessus".

Elle vit désormais chez un couple et tout se passe très bien. Les animaux viennent officiellement d'être confisqués au Crestois et le GIAPA va pouvoir faire adopter les chiens. L'homme jugé en plaider coupable, qui avait demandé à récupérer sa chienne sans jamais prendre de ses nouvelles, n'est tout simplement pas venu au procès.