Un Creusois condamné pour détention d'images pédo-pornographiques

Le tribunal correctionnel de Guéret a condamné à six mois de prison avec sursis un Creusois de 63 ans. L'homme détenait des photos et des vidéos pédo-pornographiques.

Guéret, France

L'affaire démarre en Moselle. Lors d'une perquisition, les gendarmes retrouvent chez un homme quantités d'images et de vidéos sexuelles mettant en scène des mineurs. Surtout, les enquêteurs saisissent et épluchent 43 conversations échangées par Skype. Deux de ces conversations se font avec Gilles, 63 ans installé en Creuse dans le courant de l'année 2016. Les propos échangés sont très crus, du style "c'est bon les jeunes , plus c'est jeune meilleures elles sont". Une perquisition va suivre au domicile de Gilles et 200 images, la plupart effacées, et des vidéos sont retrouvées.

Un pervers avec un profil de prédateur sexuel

A la barre du tribunal comme lors de ses dépositions, Gilles évoque des problèmes d'érection qui l'ont amené sur des sites pornos adultes. Puis, il a été accroché vers des sites mineurs et y est resté "pas par envie mais par curiosité malsaine" dit-il. Il ajoute : "heureusement que j'ai été démasqué, sinon je ne sais pas jusqu'où les choses seraient allées". Cette dernière phrase fait peur d'autant que le rapport psychiatrique express parle de Gilles comme d'un pervers avec un profil de prédateur sexuel et qui peut récidiver. La procureur note aucune parole du prévenu pour les enfants très jeunes victimes de ses photos et vidéos. Elle requiert 8 mois de prison ferme avec un suivi sur trois ans. Le tribunal va finalement le condamner à six mois de prison avec sursis, assorti de trois ans de suivi médico-social avec obligation de soins.