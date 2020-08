Un Creusois convoqué devant la justice après avoir agressé deux policiers à Guéret

Un Creusois de 62 ans est convoqué à une audience au tribunal de grande instance fin octobre, après avoir agressé plusieurs personnes, dont deux policiers, dans le centre-ville de Guéret mercredi 19 août. Il sera jugé notamment pour des faits de violences et d'outrages sur des représentants de l'autorité publique.

Deux policiers blessés au cours de l'interpellation

Ce jour-là, les représentants des forces de l'ordre interviennent une première fois pour mettre fin à une rixe entre le mis en cause, ivre, et un autre homme. Mais quelques temps plus tard, les policiers sont alertés par des riverains d'une nouvelle bagarre entre le sexagénaire et une tierce personne, dans l'appartement d'un immeuble du centre-ville. Le visage de la victime est tuméfié quand les fonctionnaires de police arrivent sur les lieux. En tentant de maîtriser l'agresseur, ils sont à leur tour pris à partie.

Les deux policiers parviennent à interpeller le Creusois et le placer en garde-à-vue. D'après le commissariat, les deux représentants des forces de l'ordre, en plus d'avoir été copieusement insultés, ont été légèrement blessés. Ils se sont vu prescrire une incapacité temporaire de travail inférieure à huit jours.

L'homme de 62 ans, sans profession, était déjà connu de la police pour des faits d'ébriété.