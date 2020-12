Un Creusois de 59 ans, condamné pour harcèlement sexuel sur plusieurs femmes

Le Creusois qui déposait des propositions sexuelles sur le pare-brise de ses victimes et les suivait chez elles, a été condamné ce lundi 14 décembre par le tribunal de Guéret. Il écope de quatre mois de détention à domicile avec bracelet électronique, et six mois de prison avec sursis.