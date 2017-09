Un Creusois médaillé pour avoir sauvé son père d'un incendie

Un creusois a été récompensé ce samedi pour son geste héroïque. Il s'appelle Hervé Gautron et, souvenez vous, au mois de février dernier cet homme de 49 ans a sauvé son père d'un incendie à Soumans.

un geste héroïque...

La scène s'est déroulée à Soumans en pleine nuit. Il est trois heures du matin lorsque la maison de ses parents est prise par les flammes. La mère réussi à s'extirper de l'habitation pour aller chercher secours auprès de son fils, à un kilomètre de là. Hervé Gautron, 49 ans, chauffeur d'engins de professions, n’hésite pas une seconde : il s'empare d'une échelle, grimpe au premier étage, et récupère son père. Tous les deux s'en sortent avec une légère intoxication après avoir inhalé des fumées. La maison est détruite mais leurs vies sont sauves.

... récompensé par l'Etat

Sept mois plus tard, Philippe Chopin le préfet de la Creuse, lui a remis la médaille du courage et du dévouement. La cérémonie s'est déroulée ce samedi sur la commune de Soumans. Une cinquantaine de personnes étaient présentes : des voisins, des amis et bien évidemment la famille, particulièrement émue, à l'image de Danielle, la femme de Hervé Gauthron.

"'C'est quelque chose de très fort aujourd'hui parce que Hervé a fait cet acte sans réfléchir, seulement guidé par l'amour de ses parents qui a parlé ce jour là. Je suis très heureuse qu'on lui rende cet hommage aujourd'hui. Il va s'en souvenir toute sa vie, et il le mérite amplement" Danielle, la femme de Hervé Gautron.