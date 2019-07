Un Creusois soupçonné d'avoir percuté un cycliste dans l'Indre

Un Creusois de 70 ans vient d'être interpellé, chez lui, par les gendarmes. Il est soupçonné d'avoir percuté un cycliste dans l'Indre et d'avoir pris la fuite. Il devrait prochainement être jugé pour délit de fuite et blessures involontaires.

Creuse, France

Un creusois de 70 ans a été interpellé et placé en garde à vue par les gendarmes, mardi 30 juillet. Il est le chauffeur présumé de la voiture qui a renversé un cycliste dans l'Indre, à une quinzaine de kilomètres avec la Creuse. Il est soupçonné d'avoir ensuite pris la fuite.

Le cycliste a été hospitalisé

L'accident s'est déroulé dimanche 21 juillet. Le cycliste de 52 ans roulait sur la D990, entre Aigurande et Cluis. Il a été renversé par une voiture, qui a continué sa route sans s'arrêter. Le cycliste a dû être transporté en hélicoptère jusqu'au centre hospitalier de Châteauroux. Il souffrait de plusieurs blessures.

La gendarmerie de l'Indre avait alors lancé un appel à témoins. Neuf jours plus tard, ce septuagénaire a donc été arrêté et placé en garde à vue. Il devrait prochainement être jugé pour délit de fuite et blessures involontaires.