Un "crime d'exaspération" derrière le meurtre d'un jeune de 21 ans à Charleville-Mézières

Un "crime d'exaspération". Voilà ce qui ressort de l'audition de l'homme de 83 ans qui a reconnu avoir tiré sur un jeune de 21 ans vendredi soir (9 décembre) à Charleville-Mézières dans les Ardennes (quartier de la Ronde-Couture), selon le procureur de la République de Reims, Matthieu Bourrette.

L'octogénaire a expliqué avoir commis l'irréparable compte tenu d'une situation devenue pour lui un véritable "calvaire", subi selon lui depuis près de dix ans. Des jeunes qui fument du cannabis et s'alcoolisent dans le hall de son immeuble où il réside au rez-de-chaussée. L'homme dit avoir maintes fois signalé cette situation aux forces de l'ordre, au bailleur social, sans que les choses n'évoluent.

Lorsqu'il est rentré d'une partie de pétanque ce vendredi soir, ce Français d'origine algérienne explique avoir croisé un groupe de jeunes qui l'ont empêché de passer et l'ont insulté. Angoissé, se sentant en danger et excédé par cette situation, il dit être rentré chez lui, avoir attrapé un fusil puis être ressorti dans le hall en direction du groupe.

"Aucun regret"

Face à la menace, les jeunes s'enfuient, sauf la victime qui lui aurait craché dessus et l'aurait insulté. L'octogénaire tire, une fois, et le jeune de 21 ans s'effondre en face de lui.

Un tir qu'il n'a pas cherché à nier pendant son audition. Il n'exprime "aucun regret", aucune empathie, selon le procureur de Reims qui indique toutefois ne pas être convaincu que l'homme a réellement pris conscience de la gravité de son acte.

Une information judiciaire a été ouverte ce dimanche 11 décembre pour meurtre, détention illicite d’arme, et violences avec arme sur personne dépositaire de l’autorité publique. L'homme de 83 ans encourt 30 ans de réclusion criminelle. Le procureur a requis son placement en détention provisoire. Il appartient désormais au juge des libertés et de la détention de décider s’il suit ou non ces réquisitions.