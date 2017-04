Il l'aimait, il la perdait, il l'a tuée et est jugé par la cour d'assises des Pyrénées-Orientales

Un homme de 49 ans, ancien réserviste de la gendarmerie, comparait depuis ce mardi devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales pour le meurtre de son ancienne compagne. Il l'a égorgée car, dit-il, il ne supportait pas leur rupture.

Comment un homme peut-il tuer la femme qu'il dit aimer ? C'est la question que se pose depuis ce mardi la cour d'assises des Pyrénées-Orientales.

Un habitant de Targassone, un homme de 49 ans, ancien réserviste de la gendarmerie et ancien cuisinier, est jugé pour le meurtre de son ancienne compagne, le 14 décembre 2013 à Fontpédrouse.

La femme de 35 ans était mère de deux petites filles de 7 et 9 ans l'époque. Elle avait été retrouvée gisant dans une mare de sang dans sa salle de bains. Son ex-compagnon a avoué le meurtre, il l'a frappée à la tête avec un pied de sommier à sept reprises, avant de l'égorger quand elle était inconsciente.

Selon les psychologues, il perdait la femme qu'il aimait, alors il l'a tuée

Ce mardi, devant la cour d'assises des Pyrénées-Orientales, il a été question de la personnalité de l'accusé.

L'homme a expliqué aux psychologues avoir été humilié par un père sévère et très autoritaire, qui le considérait comme "une cartouche loupée".

Il avait trouvé dans cette relation amoureuse une façon d'être revalorisé, selon la psychologue. Mais ce jour là, une phrase va déclencher sa colère. La victime lui aurait dit : "Je peux coucher avec n'importe qui, c'est où je veux, quand je veux."

"La déesse est tombée de son piédestal."

"J'ai vu rouge", explique l'ancien réserviste. "Je l’idolâtrais et tout s'est écroulé. Ça m'a touché au plus profond de moi, ça a provoqué, ce geste".

"Il la sublimait et la déesse est tombée de son piédestal", analyse la psychologue. "Il a perdu celle dont il avait besoin pour être revalorisé, il est redevenu le petit garçon humilié par son père. C'est une passion amoureuse avec tout ce qu'elle a d'irrationnel."

La famille de l'accusé témoigne

"Mon mari préférait l’aîné des enfants. Il était très sévère, autoritaire, il les punissait souvent, c'était parfois excessif", raconte la mère. "Mon fils se sentait le mal aimé, mais c'était son interprétation. Il ressemble beaucoup à son père".

Ses frères et sœur parlent aussi d'un père dur, stricte, exigeant, mais pas plus avec lui qu'avec les autres. En revanche, leurs mots sont forts quand ils décrivent leur frère : un homme dominant au caractère fort, égoïste et menteur, un macho qui aime les femmes, mais leur manque souvent de respect.

"J'ai la haine. Malheureusement, c'est mon frère."

"Quand il m'a annoncé la mort de son ex compagne, il n'avait aucune tristesse dans la voix" raconte l'aîné, "Ça m'a fait froid dans le dos, j'ai eu un doute". Sa sœur s'effondre en larmes : "J'ai la haine, il a détruit notre famille, c'est horrible. Malheureusement, c'est mon frère". "J'ai honte, c'est mon fils, je l'ai mis au monde", ajoute sa mère, également en pleurs.

Les membres de la famille ont défilé les uns après les autres à la barre, mais n'ont échangé aucun regard avec l'accusé. L'homme leur tournait presque le dos, tête baissée.

L'accusé a présenté ses excuses ce mardi à la famille de la victime. "J'ai enlevé une mère, une fille, une sœur, je suis vraiment désolé".

Il affirme également ne pas se souvenir de tout, et parle "d'un moment de folie". Le procès se poursuit jusqu'à la fin de la semaine.