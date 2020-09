Un crime sordide sur fond de rivalité amoureuse jugé aux assises de l'Héraut cette semaine

C'est l'histoire d'une mort horrible qui est jugée cette semaine aux assises de l'Hérault. Celle de Michaël Ricaud, habitant de Graissessac, dont le corps a été retrouvé calciné en mars 2016, dans une grange désaffectée à Pézènes-les-Mines, près de Bédarieux. Le quadra, père de trois enfants, était porté disparu depuis cinq mois. L'enquête révélera que le mobile du crime est une rivalité amoureuse.

Noyé dans une bassine pour s'assurer qu'il est mort

Julien C., 25 ans à l'époque des faits, apprend que sa compagne l'a trompé avec Michaël Ricaud, une de ses connaissances. Après avoir harcelé son rival au téléphone, il se met en tête de se venger et pour ça, il mêle à cette histoire un couple d'amis, Ludovic et Claire. Le soir du 16 octobre 2015, il organise une expédition punitive et tous trois se rendent chez Michaël. La scène est violente : Michaël est littéralement roué de coups, notamment au visage. Et pour l'achever, être sûr qu'il est mort, Julien lui maintient la tête dans une bassine remplie d'eau, jusqu'à ce qu'il ne bouge plus. Quelques jours plus tard, le cadavre est transporté dans un grange désaffectée pas très loin, à Pézènes-les-Mines et là, il est brûlé. Il faudra cinq mois pour retrouver le corps.

Une mobilisation sans faille des proches

Entre-temps, les proches de Michaël, très inquiète de voir l'enquête piétiner, s'est décidée à passer à l'action. Elle est d'autant plus inquiète que des traces de sang ont été trouvées dans son appartement vide. Le père de Michaël a écrit une lettre au président de la République François Hollande et l'a postée sur internet. Il voulait des moyens plus importants pour faire avancer le travail des gendarmes. Une pétition "Tous ensemble retrouvons Mic" est lancée avec un message vidéo d'une de ses trois filles qui demande de l'aide pour "retrouver son papa qui a disparu pendant quatre semaines". Les proches ont diffusé un avis de recherche, placardé des affiches dans le secteur de Bédarieux, commune où ils ont défilé. Ils ont également organisé une battue dans le secteur.

L'assassin présumé s'est suicidé

Finalement, en mars 2016, Ludovic appelle les gendarmes pour leur où se trouve le corps, dans une grange abandonnée. Tout au long de l'enquête Ludovic, 33 ans, et Claire, 55 ans, nient avoir participé aux violences. Lui est accusé d'avoir aidé à transporter le corps, elle d'avoir nettoyé des traces de sang sur le sol et la bassine. En revanche, Julien qui aurait dû comparaître pour assassinat ne pourra pas être jugé puisqu'il s'est pendu alors qu'il était en détention provisoire, il y a un peu plus de 3 ans.

Le verdict sera rendu vendredi.