Un CRS condamné pour des violences sur un bénévole britannique à Calais

18 mois de prison avec sursis et deux ans d'interdiction d'exercer : c'est la peine à laquelle le tribunal correctionnel de Boulogne-sur-mer a condamné un CRS, originaire de Dijon, qui comparaissait pour des violences sur un militant britannique, lors d'une évacuation de migrants à Calais en 2018.

Le brigadier-chef a également été reconnu coupable d'avoir falsifié le PV, en affirmant que c'est le bénévole qui avait été violent. Des vidéos tournées par des associatifs, diffusées à l'audience le 22 juin, ont rétabli la vérité. La peine prononcée est plus lourde que celle qui avait été requise à l'audience, un an de prison avec sursis avait été demandé par la procureure de la République.

Relaxe pour deux autres CRS

Deux de ses collègues, qui se trouvaient avec lui, et qui comparaissaient uniquement pour faux en écriture publique, pour avoir corroboré la version de leur chef, ont été relaxés.

On demande aux policiers de faire une omelette sans toucher un œuf - Maître Liénard

L'avocat parisien Laurent-Franck Liénard, qui défendait l'un des CRS relaxés, estime la peine de 18 mois avec sursis prononcée contre le brigadier-chef "extrêmement lourde. On demande aux policiers de faire une omelette sans toucher un œuf", réagit-il, "on est dans une société kafkaïenne, où on réclame de l'autorité mais où on ne la supporte pas".

Les policiers doivent faire preuve de mesure, et le mensonge est intolérable - Maître Cagnat

L'avocate du Britannique Tom Ciotkowski, Appoline Cagnat, estime au contraire que la peine "est à la hauteur des actes commis par le brigadier-chef. On parle de violences volontaires, et d'une volonté d'organiser son impunité. Ce jugement envoie un signal fort : les policiers doivent faire preuve de mesure, et le mensonge est intolérable. Justement parce que ce sont des policiers".