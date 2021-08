Un CRS de la compagnie de Saran se suicide avec son arme de service à Perpignan

Un gardien de la paix de la compagnie de CRS 51 basée à Saran près d'Orléans (Loiret) s'est donné la mort mercredi soir, alors qu'il était en déplacement avec 80 autres CRS de sa compagnie à Perpignan, dans le cadre d'une mission de lutte contre l'immigration clandestine.

Un CRS de 25 ans, en poste depuis un an

Le corps de ce jeune CRS de 25 ans, qui était en poste depuis un an dans cette compagnie, a été retrouvé dans sa chambre d'hôtel mercredi soir, indique Laurent Isbled, représentant de l'Unsa police, et lui même actuellement en déplacement à Perpignan avec la compagnie CRS 51. "Il n'est pas venu à sa prise de service, ne répondait pas au téléphone, ni à travers la porte de sa chambre, nous avons donc forcé pour ouvrir et découvert qu'il avait mis fin à ses jours avec son arme de service".

Très affecté, Laurent Isbled indique que c'est un drame et un choc pour toute la compagnie "cela fait vingt ans que je travaille à la CRS 51 et c'est le sixième suicide d'un collègue, il n'y a pas de mots". La police nationale a adressé un message de soutien à la famille et aux collègues du jeune policier, tout comme la direction départementale de la sécurité publique du Loiret. C'est le 24ème suicide d'un policier depuis le début de l'année 2021

Un jeune collègue très attachant

Le jeune homme n'a pas laissé de mot avant son geste, et "rien ne laissait imaginer ce drame", indique Laurent Isbled, "c'était un garçon très attachant, une bonne personne. Il a l'âge de mon fils, je pense à ses parents".