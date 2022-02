Un CRS de Montpellier mis en examen pour viols, harcèlement et violences sur conjoint

Un CRS de Montpellier mis en examen et placé en détention provisoire pour viol, harcèlement et violences sur conjoint.

Un CRS de Montpellier a été mis en examen et placé en détention provisoire pour viols, harcèlement et violences sur conjoint le 19 février. Son ex-compagne avait déposé plainte en région parisienne en décembre 2021. Elle dit avoir été violée en août dernier, en camping-car, lors de vacances à Narbonne. Elle a aussi décrit plusieurs scènes de violences et dit que l'homme la harcelait depuis qu'ils n'étaient plus ensemble.

Pendant sa garde à vue, le fonctionnaire de police à la CRS 56 a tout nié sauf les multiples appels téléphoniques. Son ex-épouse avait aussi porté plainte pour viol contre lui.